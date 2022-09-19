Kuşburnu çayının iyi geldiği hastalıklar! Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Hibiskus kuşburnu çayı faydaları

Yüksek miktarda C vitamini barındıran ve kış çayı olarak bilinen kuşburnu gülgiller familyasından gelen önemli bir bitkidir. Şifalı bitki adı da verilen kuşburnu neredeyse tüm hastalıklara karşı güçlü bir kalkandır. Kuşburnu çayı genel olarak bakıldığında soğuk havalarda tüketilen ve bağışıklığı koruma amaçlı içilir. Her yaş grubunun rahatlıkla tüketebileceği kuşburnu, marmelat olarak da kullanılabilir. Kuşburnu çayının iyi geldiği hastalıklar…

Kuşburnu çayının Tedavi Ettiği Hastalıklar

Günümüzde C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu çay olarak demlenip içilebilir. Kuşburnu çayının insan sağlığına birçok katkısı vardır. Özellikle C vitamini eksikliğinden oluşan hastalıklar bu çay sayesinde ortaya çıkamaz.

Mide spazmları, mide asidi eksikliği, ülserler, mide tahrişi ve bağırsak hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca kuşburnu çayı şafra taşları, kabızlık, ishal, alt üriner sistem, böbrek rahatsızlıkları, gut, sırt ev bacak ağrıları, kilo verme, yüksek kolesterol, diyabet, ateş ve yüksek kan basıncı gibi hastalıklar karşı yüksek koruma sağlar. Kısacası bir vücut için bulunmaz bir sağlık iksiridir. Kuşburnu çayının en önemli faydası kardiyovasküler sistem üzerinedir.

Kalp hastalıklarından güzel bir koruma sağlar.

Kuşburnu Çayını Kimler Tüketebilir?

Hassas bir bünyeye sahip kişiler kuşburnu çayını danışarak içmeleri gerekir. Böbrek taşı üreten bir bünyeye sahip kişi kuşburnu çayını mutlaka sınırlamalıdır. Ayrıca bu çayı her yaş grubu içebilir. Kuşburnu çayı günde en fazla 3 fincan kadar içilebilir. Kuşburnu bitkisinin içerikleri; kalsiyum, manganez, selenyum, e Vitamini, demir ve B kompleks vitaminidir.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş kuşburnunu yıkayarak, bir su bardağına 2 veya 3 çay kaşığı kadar ekleyerek ocakta 10-15 dakika kaynatabilirsiniz. Kaynatma aşamasından sonra ocağın altı kapatılarak demlenmeye bırakılır. Dilerseniz kuşburnu meyvesinin yapraklarını da çayınıza ilave edebilirsiniz.

Vücutta bulunan serbest radikallerin temizlemeye destek olur. Nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkları iyileştirici özelliğe sahiptir.C vitamini içermesi sebebiyle bağışıklığı güçlendirir. İşte kuşburnu çayı faydaları...

Kuşburnu çayının İnsan Sağlığına Faydası

Kuşburnu çayı cildi korur.

Ciltte oluşan lekelenmeleri azaltarak pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Yüksek seviyede C vitamini içermesi birçok hastalığa karşı direnç sağlamanıza yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, Kemikler arasındaki kireçlenmeyi azaltır.

Egzama ve akne tedavisine yardımcı olur.

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde bir numaradır.

Bu özel bitki sayesinde kış ayını hasta olmadan geçirebilirsiniz.

Ayrıca kuşburnu çayı çok eskiden göğüs hastalıkları için kullanılmaktaydı.

Sonradan ise bağırsakları çalıştırması için sıklıkla verilen bir çay türüdür.

Kuşburnu çayı her gün tüketildiği takdirde hastalıklardan yüksek oranda koruma sağlar.