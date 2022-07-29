Kuşak ve Yol ülkelerinin ticaret hacmi belli oldu

Yeni Akit Ankara

Çin Ticaret Bakanlığı, Kuşak ve Yol çerçevesinde gerçekleştirilen ticaret ve yatırım işbirliğinin verimli sonuçlar kaydettiğini açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya koyulmasından bu yana geçen 9 yıl içinde kaydedilen başarılar hakkında bilgi verdi. Buna göre, Çin, Kuşak ve Yol güzergahında yer alan ülkelerle işbirliği potansiyelini etkin şekilde yerine getirerek, bu ülkelerden kaliteli malların Çin’e ithalatını teşvik etti, sınır ötesi e-ticaretin gelişimini hızlandırdı. Ayrıca Çin’in bu ülkelerde yatırımı yoğunlaştırırken, proje kapsamındaki ülkelerin de Çin’de yatırım yapmalarına kolaylık sağlandı.

Kuşak ve yol üzerinden ticaret yüzde 17,8 arttı

Bu yılın ilk yarısında Çin’in Kuşak ve Yol güzergahında yer alan ülkelerle yaptığı ticaret hacmi yüzde 17,8 oranında artarak 6.3 trilyon yuanı buldu. Bu tutar, Çin’in toplam dış ticaretinin yüzde 31,9’unu oluşturdu. Çin’in güzergah ülkelerinde gerçekleştirdiği finans dışı doğrudan yatırım, yüzde 4,9 oranında artarak 65 milyar 30 milyon yuanı buldu, bu tutar Çin’in toplam finans dışı doğrudan yatırımının yüzde 18,5’ini oluşturdu. Aynı dönemde güzergah ülkelerinin Çin’de yaptığı yatırım ise yüzde 10,6 oranında artarak 45 milyar 250 milyon yuana ulaştı.