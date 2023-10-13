Kuşak ve Yol kapsamında Çin-Türkiye dijital ekonomi işbirliği

Kuşak ve Yol Girişimi İlkelerinden biri olarak ortak kalkınma, Çin tarafından önerilen yüksek kaliteli gelişme Salt Çin-Türkiye ticaretini olumlu etkilemekle kalmıyor; üstelik üçüncü taraflarla ikili işbirliği fırsatları da yaratıyor. Örneğin son yıllarda Türkiye ve Çin, Kuşak ve Yol bağlamında dijital ekonomik işbirliği yürüttüler. Dijital ekonomi kalkınması ile Kuşak ve Yolun ortak inşası girişiminin organik kombinasyonu olarak dijital İpek Yolunun inşası, ikili ticaret için önemli bir e-platform sağladı ve Türk küçük ve orta boy işletmelerin küresel piyasalara ürün satmasına yardımcı oldu.

Bunlara ek olarak Türkiye, Çin şirketlerinin, başta yüksek katma değerliler olmak üzere, ülkenin değişik sektörlerinde yatırımlarını artırmaları için her türlü çabayı gösterdi ve fırsatı yarattı. Dijital teknolojide iyi yetişmiş bir iş gücü ve Türkiye'nin teknolojik altyapıya yönelttiği yatırım, bu ülkeyi Çin için iyi bir partner konumuna getirmekte.

Kısa süre önce Türk Hükümeti ve Türk yetkilileri "yeni altyapı" konsepti önerdi. Bu yeni altyapı kapak alıcılarını, portatif terminalleri, 5G şebekelerini, kapsamlı veri merkezlerini ve endüstriyel interneti içeriyor. Bunun başarılması yolunda Çinli şirketler Türkiye'nin dijital dönüşümü için çözümler temin edebilirler. 5G, yapay zeka, endüstriyel internet ve nesnelerin interneti gibi bilişim teknolojisine dayalı bilgi transferi gerçekleşebilir.

Uzmanlar, dijital çağın iki ülke arasındaki işbirliği sürecine ivme kazandıracağına inanıyorlar ve ayrıca karşılıklı çıkar konseptine dayalı ve kazan-kazan temelinde nasıl bir ortak işbirliği alanı geliştirecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunuyorlar.

Kuşak ve Yol Çin'i Avrupa'ya daha yakınlaştırdı. Bu yıl Kuşak ve Yol Girişiminin başlatılmasının 10'uncu yılı. Bu vesileyle Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa, öncelikle her iki ülkenin liderleri arasında işbirliğinin gittikçe spesifik projelere yöneleceğini belirtti. Tarihsel İpek Yolu konusundaki ortaklığın, dijital dönüşümle bir dijital İpek Yolu yönünde ilerlemesinin de esasen bu türden bir proje.

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