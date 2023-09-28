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Dünya Kuşak ve Yol Forumu, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor
Dünya

Kuşak ve Yol Forumu, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 00:00:00 -
Kuşak ve Yol Forumu, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ekim ayında yapılacak 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu’na 130’dan fazla ülkeden temsilcilerin katılımının teyit edildiğini söyledi.

Sözcü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında ekim ayında Beijing’de yapılacak 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu hakkında bilgi verdi. Forumla ilgili hazırlık çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Wang Wenbin, 130’dan fazla ülkenin yanı sıra çok sayıda uluslararası örgütün temsilcilerinin foruma katılımlarını teyit ettiklerini belirtti. 

Bu yılki forum, dört yıllık bir aradan sonra hayata geçirilecek. Son olarak 2019’da yapılan etkinliğe 40 ülke ve uluslararası kuruluştan liderler katılmıştı. İlk olarak 2013 yılında Xi Jinping tarafından önerilen Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), Wang’a göre son on yılda 3 binden fazla işbirliği projesi oluşturdu ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırımı harekete geçirdi. 150’den fazla ülke ve 30’dan fazla uluslararası kuruluş, BRI kapsamında Çin ile işbirliği belgeleri imzaladı.

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