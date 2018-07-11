Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Alacamescit Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi.

Söz konusu evde yapılan aramada çok miktarda esrar maddesi ile folyoya sarılı kristal madde tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi M.A.K. ile beraberinde 4 kişi daha gözaltına alındı.