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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Kuşadası’nda 3 gün içinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:13:43 -
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Kuşadası’nda 3 gün içinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerinin Davutlar’da yürüttüğü çalışmada 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 44.50 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

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