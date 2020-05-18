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Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Anadolu Bankacılar sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 00:11:29 -
Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Anadolu Bankacılar sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 19.00 sıralarında Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe D. yönetimindeki 35 AKL 947 plakalı otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki 48 ADL 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralanırken, Davutlar yolu trafiğe bir süre kapandı. Yaralılar ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar aynı yerde yaşanan sık kazalar nedeni ile bir çözüm bulunmasını istedi.

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