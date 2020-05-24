  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:51:12 -
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Tel idaresindeki 34 GR 8383 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Tel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Tel'in Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kaza anında görev dışında olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı