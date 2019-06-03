0553 313 94 23

Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor

Kuşadası 9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:14
Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor

Kuşadası 9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor. 9 günlük uzun tatilin ilk gününden itibaren Kuşadası’na akın akın gelmeye başlayan tatilciler otelleri doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle de plaj, havuz ve su parkları doldurmaya başladı.


Bu arada, Bir hafta boyunca Kuşadası’nın denizi, kumu ve güneşinden faydalanmak için plan yapan tatilciler, aynı zamanda ünlü isimlerin programlarıyla da eğlence dolu günler geçirecek. Kuşadası Jade Beach Club’ta Bayramın birinci günü Berksan, bayramın ikinci günü Berkay, bayramın üçüncü günü Melek Mosso,8 Haziran Cumartesi Derya Bedavacı sahne alacak. Ayrıca, Bayramın üçüncü günü Türk Pop Müziğinin genç ismi Aleyna Tilki ise yeni hizmete açılan Kuşadası İnfinity Hotel Bay Yelken’de tatilcilerle bulaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer, Çamlıyayla’da muhtarlarla buluştu
    1. Seçer, Çamlıyayla’da muhtarlarla..
    2. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    3. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    4. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    5. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    6. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    7. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    8. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    9. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    10. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    11. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    12. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    13. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    14. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    15. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    16. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    17. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    18. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    19. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    20. Destici'den bayram mesajı
    21. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    22. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    23. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    24. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    25. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    26. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    27. Deniz 7 dakika görev aldı
    28. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    29. AKEDAŞ bayrama hazır
    30. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular