Kuşadası’nda suluboya resim sergisi açıldı Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Gülşen Akıcı’nın “Renk Rüzgarı” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi Gülşen Akıcı’nın “Renk Rüzgarı” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Önal’ın suluboya tekniğiyle hazırladığı eserler sergi açılışına katılan Kuşadalı sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Gülşen Akıcı’nın “Renk Rüzgarı” isimli suluboya resim sergisi 18 Nisan tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.