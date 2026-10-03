Kuşadası'nda 'sarı yaz' döneminde otel doluluğu yüzde 70'in üzerine çıktı

Aydın'ın turizmdeki lokomotif ilçesi Kuşadası'nda, 'sarı yaz' olarak adlandırılan ekim ayında otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'in üzerine ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Genel olarak baktığımızda Kuşadası ve Didim olarak iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Yoğun geçen yaz sezonu ilçede yerini 'sarı yaz' dönemine bıraktı. Sıcak ve güneşli havanın etkisini sürdürdüğü Kuşadası'nda okulların açılmasıyla yerli turist hareketliliği azaldı, ilçeye daha çok yabancı turist gelmeye başladı. Ekim ayında gelen yabancı turistlerle otellerdeki doluluk yüzde 70'lerin üzerine çıktı.

Daha çok 40-50 yaş arası yabancı turistlerin yoğun olduğu dönemde, Kuşadası'nın en çok tercih edilen plajları Kadınlar Denizi ve Marina plajı oldu.

Kuşadası ve Didim'de temmuz-eylül doluluğu yüzde 95'lere kadar çıktı

Kuşadası ve Didim'de hem yüksek sezonda hem de eylül ve ekim aylarında bereketli bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten Özden, şunları kaydetti: "İsrail ve İran arasında yaşanan savaş nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında rezervasyonlarda durgunluk yaşamıştık. Ama temmuz, ağustos ve eylül döneminde Kuşadası ve Didim'deki otellerimizde doluluk oranı yüzde 95'lere kadar çıktı."

Özden, ekim ayı için de "'Sarı yaz' olarak adlandırdığımız ekim ayında da şu an yüzde 70'in üzerinde olan bir rakam yakaladık. Bu dönemde en çok Alman, İngiliz ve Polonyalı turisti ağırlıyoruz" diye konuştu. Sezon ortalamasına bakıldığında iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini söyleyebileceğini de dile getirdi.

Kuşadası'na denizden yaklaşık 1 milyon 200 bin turist bekleniyor

Kuşadası ve Didim'de yıl sonuna kadar kruvaziyer turizmiyle birlikte yaklaşık 2 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini aktaran Özden, "Kuşadası'na özellikle kruvaziyer turizmiyle gelen turist sayısı her yıl artıyor. Bu sene de feribot yolcularıyla birlikte Kuşadası'nı denizden yaklaşık 1 milyon 200 bin turistin ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Özden, "Ayrıca İngiltere'den ve Almanya'dan ekim ayının sonuna kadar uçuşlar devam ettiği için otellerimiz rezervasyon talebi almaya devam ediyor" diye konuştu.