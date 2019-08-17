Kuşadası’nda sahte içki imalathanesine operasyon

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği sahte içki imalathanesine gerçekleştirdiği operasyonunda damacanalar içerisinde saklanmış litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda imalathane sahibi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından sahte ve kaçak içki imal eden şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Kadınlar Denizi Mahallesinde bir sitede bulunan evin bodrumunda sahte içki üretildiği tespit edildi. Söz konusu evin sahibi ve bölgede yapılan fiziki ve teknik incelemenin ardından gerekli hazırlıklar yapılarak söz konusu sahte içki imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu sahte içki imalathanesinde damacanalar içerisinde 127 litre sahte alkol, damacanalar ve üretim kazanı içerisinde 90 litre beyaz şarap, pet şişeler içerisinde 6 litre votka, pet siseler içerisinde 2,5 litre rakı ile sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ile birlikte iki adet tesisatlı damıtma kazanı ele geçirildi. Operasyon sırasında sahte içki ürettiği ileri sürülen E.Ç. isimli şüpheli de gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.