Kuşadası’nda otelciler Temmuz ayına odaklandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan oteller, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını müşterilerine açmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turistik işletmelere yönelik açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen otellerde, Temmuz ayından itibaren yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Kuşadası’nda butik ve 5 yıldızlı oteller normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan itibaren kenti ziyaret etmeye gelen misafirleri ağırlamaya başladı. Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan turistik tesisler, havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği kurallar doğrultusunda yeniden düzenledi. Çalışan personelini kontrollü turizm dönemiyle ilgili eğitimden de geçiren Kuşadası’ndaki oteller, Haziran ayının sönük geçecek olması nedeniyle Temmuz dönemine odaklanmış durumda.

“Henüz sıcak bakmıyorlar"

Ülke genelinde normalleşme sürecine geçilmesine rağmen, yerli turistlerin henüz tatil yapmaya çok sıcak bakmadığını belirten Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, “Haziran ayı sektör açısından çok yoğun geçmeyecek. Zaten çoğu otel hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor. Erken rezervasyonlara baktığımızda Temmuz dönemi bizim için hareketin başlayacağı ay olacak. Özellikle yurt dışı uçuşların açılmasıyla birlikte yabancı ziyaretçiler Eylül ayına kadar çok yoğun bir şekilde kentimize gelecek” dedi.

“Romanya ve Bulgaristan akın edecek"

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise Temmuz ayına girilmesiyle birlikte özellikle Romanya ve Bulgaristan Kuşadası’na yabancı turist akınının olacağını söyledi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye’ye henüz mesafeli durduğunu ifade eden Çiçek, “Turizmciler olarak bu yılı ne kadar az zararla kapatırsak bizim için o kadar iyi olacak. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere sektör temsilcilerinin hemen her platformda Türkiye’nin koronavirüse karşı güvenli bir ülke olduğunu anlatması gerekiyor.” diye konuştu.