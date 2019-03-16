0553 313 94 23

Kuşadası’nda ortaçağ çanak ve çömlekçiliği için sempozyum düzenlendi

“Ortaçağ’da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyum Kuşadası’nda yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 01:11
Kuşadası’nda ortaçağ çanak ve çömlekçiliği için sempozyum düzenlendi

“Ortaçağ’da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyum Kuşadası’nda yapıldı.


Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla 2001 yılından bu yana Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti kazılarında elde edilen çanak ve çömlekleri konu alan sempozyumda farklı üniversitelerden 13 akademisyen bildiri sundu.


Kuşadası Belediyesi tarafından Fantasia Hotel’de düzenlenen “Ortaçağ’da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyuma açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, ATRO Başkanı Ozan Sayın, akademisyenler ve çeşitli üniversitelerden sanat tarihi ve arkeoloji öğrencileri katıldı.


Sempozyumun açılışında konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel Anaia Antik Kenti kazılarının geçmişten geleceğe ışık tuttuğunu belirterek Kazı Başkanı Mercangöz ve sempozyumun düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Kaymakam Yücel’in ardından konuşan Kadıkalesi Kazı Başkanı Mercangöz “Tarih bir tekrar zinciridir. Bunu Anaia Antik Kenti kazılarında bire bir görüyoruz. Bizans döneminde de, Türk-İslam döneminde de aynı malzemelere ulaşmamız bu zincirin en büyük göstergesidir. Biz 2001 yılında Kadıkalesi’nde kazıya başladığımızda sadece bir kale ile ilgileneceğimizi zannetmiştik fakat çok daha fazlasına ulaştık. Kuşadası Belediyesi kazıya başladığımız günden bugüne kadar her zaman destekçimiz oldu. Bu sempozyumun düzenlenmesinde de büyük faydalarını gördük. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.


Ortaçağ’da Kadıkalesi Çanak ve Çömlekler” başlıklı sempozyumda Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen akademisyenler Kadıkalesi seramikleri, Bizans seramikleri, Kadıkalesi Zeuksippus tipi seramikleri Kadıkalesi Anaia Bizans seramikleri, Türkiye’deki seramik çalışmaları, sırsız Bizans seramikleri, Kadıkalesi seramiklerinin analitik incelemesi, Anaia Zeuksippus tipi seramikler üzerine arkeometrik araştırmalar ve Kadıkalesi’nin beyaz hamurlu Bizans kapıları konularında bildirilerini sundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 01:11
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
    1. Yeni Zelanda'daki şehitler için..
    2. Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
    3. Tartıştığı adamın evine pompalı..
    4. Kuşadası’nda ortaçağ çanak ve..
    5. Mehmet Tosun’dan Yalıkavak’ta coşkulu..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    7. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan..
    8. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    9. ‘Cami yanacağına evim yansın’ diyen..
    10. Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla..
    11. Trump'tan Yeni Zelanda'daki terör..
    12. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    13. Kuşadası’nda yangın korkuttu
    14. Ömer Çelik, Dr. Tahir Ateş’e destek..
    15. Takla atan otomobilden burnu bile..
    16. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden çağrı
    17. İzmir’deki göçük faciasında ikinci..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan ilginç açıklama:..
    19. Sivas’ta Pi günü unutulmadı
    20. Kavaklıdere’nin bakırcılığı tanıtılacak
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Yeni Zelanda'daki cami saldırısını İslam dünyasına mâl etti
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! 175 ülke için e-vize dönemi başlıyor
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim