Kuşadası’nda kaçak tütün operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; tütün satışı yapan 5 iş yerini denetleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 3 iş yerinde kaçak tütün mamulleri ele geçirdi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 bin gram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet kıyılmış tütünden makarona doldurulmuş sigara, 12 Adet 50 gram paket halindekaçak tütün, 15 Adet 50 gram paket halinde kaçak tütün, 12 Adet 100 gram paket halindekaçak tütün, 2 adet 50 gram paket halinde kaçak tütün ve 2 adet 100 gram paket halinde kaçak tütünele geçirildi. KOM ekipleri, kaçak tütün operasyonuyla ilgili R.T., A.S. ve Y.M.D. isimli kişileri de gözaltına alarak, yasal işlem başlattı.