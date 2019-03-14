0553 313 94 23

Kuşadası’nda istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

İstihdam Seferberliği 2019 konulu bilgilendirme toplantısı, Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Kuşadası Ticaret Odası’nda yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 23:10
Kuşadası’nda istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

İstihdam Seferberliği 2019 konulu bilgilendirme toplantısı, Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Kuşadası Ticaret Odası’nda yapıldı.


Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz’ın teşviklerle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdiği toplantı, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in açılış konuşmaları ile başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger toplantıda yaptığı konuşmada; Ülke olarak her zaman ve her koşulda birlik olunduğuna dikkat çekti ve Kuşadası’nda canlanma olduğunu, turizmin daha iyiye gideceğini belirtti. Vali Köşger, devletin sunduğu çok önemli fırsatlar olduğunu söylediği konuşmasında, herkesin sunulan imkanlardan yararlanmasında fayda olduğunu, bunun büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında devam eden toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, 2019 yılı ilave istihdam teşvikleri, işe alımlarda üç aylık ücret desteği, pirim ve vergilerdeki destekler hakkında sunum yaptı ve bilgi verdi.


Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi de, 2019 yılında uygulamaya konulacak olan teşvikler ve yapılacak diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terzi konuşmasında, İŞKUR teşviklerinden yararlanmanın temel şartının İŞKUR’a kayıtlı istihdam olmasını hatırlattı ve ilave istihdam desteği teşvikleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)hakkında bilgi verdi ve sigorta ve vergi desteklerinden yararlanmak için gerekli şartları anlattı.


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan Yardımcıları Tolga Erdem, Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım, Buket Çallı, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp’in de hazır bulunduğu toplantıya;Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kurumlar, STK temsilcileri, mali müşavirler, otelciler ve diğer sektörlerdeki Oda üyeleri katıldı.


Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ve soru-cevap şeklinde devam eden toplantının öncesinde Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e Kuşadası İllüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Suriye'deki kriz geride dünyanın en kötüsü sayılan bir felaket bıraktı"
    1. "Suriye'deki kriz geride dünyanın en..
    2. Yüksekova’da kar yağışı sürücülere zor..
    3. "Türkiye Sancaklı Boşnakların..
    4. "Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"
    5. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    6. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket..
    7. Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler..
    8. Zihni Şahin projelerini tanıttı
    9. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu
    10. Minik öğrencinin cevabı güldürdü:..
    11. Kuşadası’nda istihdam seferberliği..
    12. AA heyeti Pakistan medyasından..
    13. Datça’da Kocadon sevgisi
    14. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    15. Aras: "Bodrum’un anayasasını..
    16. Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı..
    17. Göbeklitepe konferansta ele alındı
    18. Başkan adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında..
    19. Mehmet Kocadon Muğlalı kadınları..
    20. Gençlerden Dr Mehmet Nil Hıdır ’a..
    21. Büyük onur! Okay Yokuşlu İspanya'nın..
    22. AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı
    23. Tosun; “STS Bodrum Okul Gemisi..
    24. Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
    25. "AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç..
    26. "Manas Üniversitesi gurur kaynağımızdır"
    27. İngiltere, Brexit için AB’den erteleme..
    28. Trump'ın "ulusal acil durum" kararının..
    29. İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali..
    30. Erdoğan, canlı yayında soruları..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu