0553 313 94 23

Kuşadası’nda doğalgaz hattının ikinci etabı için ilk kazma vuruldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle 2020 yılından 2019 yılına çekilen doğalgaz çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu.

03 Eylül 2019 Salı 12:13
Kuşadası’nda doğalgaz hattının ikinci etabı için ilk kazma vuruldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle 2020 yılından 2019 yılına çekilen doğalgaz çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu.


Ege Mahallesi’nin ardından İkiçeşmelik Mahallesi ile sürecek olan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


Kuşadası’nın tüm mahallelerinde doğalgaz kullanımının sağlanması amacıyla planlanan çalışmalar Ege Mahallesi ile başladı. Geçtiğimiz yıllarda birkaç pilot bölgede uygulanan ve Başkan Ömer Günel’in girişimleri ile 2019 yılına alınan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları ile Kuşadası kısa süre içerisinde doğal gaza kavuşacak.



Kuşadası’nda doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını üstlenen şirket tarafından Ege Mahallesi’nde başlatılan ilk çalışmaya katılarak incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, Ege Mahallesi’nde başlayan boru hattı döşeme işleminin Aralık ayında tamamlanacağını söyledi. Çalışmaların Ege Mahallesi’nin ardından İkiçeşmelik Mahallesi ile devam edeceğini ifade eden Başkan Ömer Günel,“2019 yılında Kuşadası’nda yaklaşık 30 km doğalgaz alt yapı şebekesi yapılması planlanıyor. Bu çalışmayla 2019 yılının sonunda Kuşadası’nda toplam 120 km’lik doğalgaz alt yapı şebekesine ve 10 bini aşkın aboneye ulaşılması hedefleniyor. Mevcut abone sayısının 2019’un 8’inci ayı itibariyle 1420 olduğu düşünüldüğünde çalışmaların kapsamı daha iyi anlaşılacaktır” dedi.


2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğal gaz çalışmalarını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile 2019 yılına çektiklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Kuşadası’nın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"
    1. Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk..
    2. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    3. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    4. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    5. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    6. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    7. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    8. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    9. Sosyal medya tatile çıktı
    10. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    11. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    12. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    13. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    14. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    15. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    16. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    17. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    18. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    19. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    20. Almanya’da bir ilk
    21. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    22. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    23. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    24. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    25. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    26. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    27. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    28. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    29. Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
    30. Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız