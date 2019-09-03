Kuşadası’nda doğalgaz hattının ikinci etabı için ilk kazma vuruldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle 2020 yılından 2019 yılına çekilen doğalgaz çalışmaları kapsamında Ege Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu.

Ege Mahallesi’nin ardından İkiçeşmelik Mahallesi ile sürecek olan doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kuşadası’nın tüm mahallelerinde doğalgaz kullanımının sağlanması amacıyla planlanan çalışmalar Ege Mahallesi ile başladı. Geçtiğimiz yıllarda birkaç pilot bölgede uygulanan ve Başkan Ömer Günel’in girişimleri ile 2019 yılına alınan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları ile Kuşadası kısa süre içerisinde doğal gaza kavuşacak.

Kuşadası’nda doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını üstlenen şirket tarafından Ege Mahallesi’nde başlatılan ilk çalışmaya katılarak incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, Ege Mahallesi’nde başlayan boru hattı döşeme işleminin Aralık ayında tamamlanacağını söyledi. Çalışmaların Ege Mahallesi’nin ardından İkiçeşmelik Mahallesi ile devam edeceğini ifade eden Başkan Ömer Günel,“2019 yılında Kuşadası’nda yaklaşık 30 km doğalgaz alt yapı şebekesi yapılması planlanıyor. Bu çalışmayla 2019 yılının sonunda Kuşadası’nda toplam 120 km’lik doğalgaz alt yapı şebekesine ve 10 bini aşkın aboneye ulaşılması hedefleniyor. Mevcut abone sayısının 2019’un 8’inci ayı itibariyle 1420 olduğu düşünüldüğünde çalışmaların kapsamı daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğal gaz çalışmalarını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteği ile 2019 yılına çektiklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Kuşadası’nın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.