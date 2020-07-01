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Aktüel

Kuşadası'nda denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:49:39 -
Kuşadası'nda denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi sahilinde denize giren Atakan Aygören'in (16) gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Bir müddet suda arama yapan Sahil Güvenlik dalgıçları, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan cenaze Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aygören'in tatil için arkadaşlarıyla ilçeye geldiği öğrenildi.




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