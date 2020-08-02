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Aktüel

Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:02:22 -
Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Yavansu Mahallesi'ndeki Mistur Sitesi önünde denize girenler, suda hareketsiz duran kişiyi fark etti.

Sahile çıkarılan kişinin 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen kişinin, mahalle sakinlerinden 83 yaşındaki Hüsamettin Yalçın olduğu ve sabah erken saatlerde denize girdiği öğrenildi.

Yalçın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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