0553 313 94 23

Kuşadası’nda adaylar arasında arıtma tesisi polemiği

Yerel seçim yaklaşırken Kuşadası’nda AK Parti ve CHP adayları arasında arıtma tesisi açılışı polemiği yaşanıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
Kuşadası’nda adaylar arasında arıtma tesisi polemiği

Yerel seçim yaklaşırken Kuşadası’nda AK Parti ve CHP adayları arasında arıtma tesisi açılışı polemiği yaşanıyor.


AK Parti Adayı Fuat Akdoğan’ın Cuma günü açılışı yapılan Kuşadası arıtma tesisisin gerçekte tamamlanmadığı ve tam olarak hizmete girmediği yolundaki iddialarına ilişkin olarak CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel’den açıklama geldi. CHP adayı Günel ise iddiaların doğru olmadığını belirterek, AK Parti adayı Akdoğan’ı arıtma tesisine birlikte gezmeye davet etti.


Kuşadası Biyolojik Arıtma Tesisi’nin hizmete girdiğini vurgulayan CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel, “Fuat Akdoğan, 1 Mart tarihinde açılışını yaptığımız tesisimizin gerçekte açılmadığı yönünde iddialarda bulunuyor. Biz ilk günden itibaren şunu söylüyoruz. Bizim yeni vaatlerimiz yok. Biz 30 yıldır vaat edilip yapılmayanları yapacağız. Kuşadası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi de bunlardan biri oldu ve seçimlerden önce hizmete açıldı. Fuat Akdoğan’ın bu şüphelerini gidermek için kendisine açık davetimdir. İstediği zaman istediği yerden kendisini özel aracım ile alarak tesisi incelemeye götürebilirim. Çalıştığını kendi gözleri ile gördükten sonra sanırım açıklamalarını da düzeltecektir. Tesis ziyaretimizden sonra kendisi ile Kuşadası Çevre Yolu’nu da incelemek istiyorum. 2 yıldır mezbelelik halde, insanları toza, çamura, moloz yığıntılarına mahkum bırakan çevre yolunu inceleyelim. DSİ tarafından yapılması gereken ama yıllardır yapılmayan Güzelçamlı dere ıslah alanlarını gezdirmek istiyorum. Eğer buralardaki çalışmaları tamamlayacak güçleri yok ise Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile eksik bırakılan bu çalışmaları da biz tamamlarız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi
    1. Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı..
    2. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan..
    3. Maltepe Pazarı’nda BaşkanKılıç’a..
    4. Rusya: “Türk Akımı projesi için AB..
    5. Bakan Pakdemirli "renkli patates"..
    6. 19 Yaş Altı Badminton Sıralama..
    7. Bekir Pakdemirli: "Renkli taraftar..
    8. Bakan Soylu'dan bekçi ve polis alımı..
    9. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto..
    12. Esed güçlerini taşıyan araç böyle..
    13. Kanalizasyon çalışmasında göçük..
    14. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    15. Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
    16. Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
    17. Demir hırsızlarını sivil jandarma..
    18. AK Partili Aday’dan örnek davranış
    19. Mersin'de kayıp genç ölü bulundu
    20. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
    21. Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın..
    22. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
    23. Çanakkale’de cinayet
    24. Mısır'daki idamlara tepki
    25. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
    26. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    27. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
    28. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
    29. "İki duran toptan goller yedik"
    30. Kırklareli’de karbonmonoksit..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk