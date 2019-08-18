Kuşadası’nda 2 operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7’si çocuk, 21’i kadın toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk operasyonda 17 Ağustos 2019 tarihinde saat 05.21’de, Kuşadası Körfezi’nde görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Saat: 05.21’de Kuşadası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 24 Suriye, 4 Mısır, 4 Filistin, 3 Küba, 1 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 5’i çocuk, 14’ü kadın toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Saat: 06.20 sıralarında gerçekleştirilen ikinci operasyonda da yine Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına doğru hareket halinde olan lastik bir bot durduruldu. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 18 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere 2’si çocuk, 7’si kadın toplam 19 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Her iki operasyonda ele geçirilen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.