Kuşadası'nda 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli boyutlarda paketlenmiş 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.20 Nisan 2019 Cumartesi 18:42
Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yeri ve iş yerine ait depoda arama yaptı. Aramada, ağırlıkları 9 gram ila 1 kilo arasında değişen, 274 poşette toplam 110 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Çeşitli markalardaki nargile tütünlerine el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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