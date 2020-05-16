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Yerel

Kuşadası,Jakaranda ağaçları ile renklenecek

Kuşadası, yılın 6 ayı mor çiçekler açan tropikal Jakaranda ağaçları ile renklenecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:08:44 -
Kuşadası,Jakaranda ağaçları ile renklenecek

Kuşadası, yılın 6 ayı mor çiçekler açan tropikal Jakaranda ağaçları ile renklenecek. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dikimine başlanan Jakaranda ağaçları ile Kuşadası’nın cadde ve sokaklarında adeta bir görsel şölen yaşanacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Başkan Ömer Günel, ilçenin cadde ve bulvarlarına dikimi gerçekleştirilecek olan tropikal Jakaranda ağacıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yaptık. Jakaranda ağacının Kuşadası iklimi ile uyumlu bir ağaç olduğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde tropikal bir ağaç türü olan ve yetişme koşulu anlamında da ilçemizde yetişebilecek olan Jakaranda ağacında karar kıldık. Mor renkte çiçek açan bu ağaçlar yılın 6 ayı çiçek olarak, 6 ayda yeşil olarak kalan bir yapıya sahip. Ziraat mühendisleri, peyzaj yapan firmalar ve üreticilerle görüştük. Ülkemizde de seralarda yetiştirildiğini öğrendik. Kendi seramızda da bu ağacın üretimine geçeceğiz” dedi.


Başkan Ömer Günel, ilk etapta Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Caddesi’nde 70 adet ağacın dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek “Peyzaj anlamında kentin en işlek cadde ve bulvarlarına dikerek Kuşadası’na özgü bir peyzaj çalışması gerçekleştirmek ve kentimizin simgesel ağacı haline getirmek istiyoruz. Bu ağaçlar 5-6 yıl içerisinde istediğimiz boyuta ve görüntüye sahip olacak. Turizm kenti olan ilçemizde, gelen misafirlerimiz bu ağaçların altında çektiği fotoğraflarla da kentin tanıtımına katkı sunacak” dedi.

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