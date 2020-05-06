  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuşadası Vefa Grubu yaşlıları ziyaret etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubu bakım merkezilerine giderek yaşlıları ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:38:15 -
Kuşadası Vefa Grubu yaşlıları ziyaret etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubu bakım merkezilerine giderek yaşlıları ziyaret etti.


Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Vefa Sosyal Destek grubu Kuşadası ilçesinde bulunan bakım merkezlerini ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet ederek morallerini yüksek tutmaya çalışan 10 kişilik heyet, gün boyunca Kuşadası’nda bulunan bakım merkezlerini gezerek ziyaretlerini sürdürdüler. 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyacını soran yetkililer her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı