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Aktüel

Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:38:24 -
Kuşadası ve Didim sahillerinde bayram yoğunluğu

AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Termometrelerin 36 dereceye kadar yükseldiği Kuşadası'nda, kentte tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı'na gelen turistler denizin keyfini çıkardı.

Doğası ve koylarıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tercih noktası oldu.

Didim ilçesinde ise dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde yoğunluk gözlendi.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, AA muhabirine, pandemi dolayısıyla yoğunluğun az olacağını tahmin ettiklerini fakat beklentilerinin üzerinde tatilcinin ilçede yer aldığını söyledi.


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