Kuşadası Tüllüşahı için koruma eylem planı toplantısı yapıldı

Kuşadası Tülüşahı (Aydın Gaşağı) olarak bilinen ve endemik bitkiyle ilgili Yaylaköy’de koruma eylem planı toplantısı gerçekleştirildi.

IUCN’ in Tehlike Kategorisinde “CR” (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşahlarla ilgili yapılan toplantıya; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, ADÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Özkan Eren, Dr. Yelda Emek, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Özlem Sarohan, Yayla Mahalle Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağrı Eryılmaz, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda endemik Tülüşah bitkisiyle yapılan bilimsel çalışmalar anlatıldı. Türün yaşam alanlarının korunmasına yönelik kamuda ve özel parsellerde bulunan Tülüşahların neler yapılması gerektiği, turizme kazandırılması, tohumlama ve taşıma yöntemleri konularında bilgi verildi. Kuşadası Belediyesi’ne ait deneme parselinde türün çoğaltılması ve alanda peyzaj düzenlemesinin yapılarak ziyaretçilere açılması, her yıl bitkinin çiçeklenme mevsiminde Tülüşah Festivalinin yapılması gibi önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmesine karar verildi. Yeni bulunan Tülüşah alanında çiftçilik yapan Fahrettin Çiftçi ile görüşme yapılarak, alandaki bitkiler incelendi.

Vali Yardımcısı, Kaymakam, Kuşadası Belediyesi, konuyla ilgili kamu personelleri, Üniversite, Muhtarlık, sivil toplum örgütleri ve Yaylaköylü vatandaşlar, Kuşadası’nın önemli endemik türü Tülüşah için bir araya gelip, bitkinin gelecek nesillere ulaştırılması için çalışma yapmalarının olumlu sonuç vereceğini inanıyoruz.