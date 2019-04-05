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Kuşadası Ticaret Odası, Ukrayna Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası belediyesinin yer almadığı fuarlara katılarak farklı bölgelerde Kuşadası’nın tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.

05 Nisan 2019 Cuma 03:54
Kuşadası Ticaret Odası, Ukrayna Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası belediyesinin yer almadığı fuarlara katılarak farklı bölgelerde Kuşadası’nın tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.


Kiev’de düzenlenen UITT Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağlayarak Kuşadası’nın tanıtımını yapan Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya tanıtımlarının yanı sıra fuar tanıtımlarıyla da 2019 sezonunda Kuşadası’na daha fazla turist gelmesini hedefliyor.


Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen fuara, Kültür ve Turizm Bakanlığı alanında yer alarak katılım sağlayan Kuşadası Ticaret Odası yönetimi tarafından ziyaretçilere Kuşadası’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı ve fuar süresince Bakanlık standında Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan Kuşadası tanıtım filmleri döndü.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 03:54
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