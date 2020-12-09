  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası
Aktüel

Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası

Deniz kaplumbağalarının, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:38:26 -
Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Karaova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda 2 ölü deniz kaplumbağası görünce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölen kaplumbağalardan birinin "chelonia mydas", diğerinin "caretta caretta" türünden olduğunu tespit etti.

Sürücü, kaplumbağaların balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşündüğünü belirtti. Kaplumbağa ölüleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı televizyon programında canlı yayında fenalaştı. Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açı..
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi
Spor

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana PSG-Medipol Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörünü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından yapıla..
Mahkemeden Trump'a itiraz
Dünya

Mahkemeden Trump'a itiraz

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yöneli..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay