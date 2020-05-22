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Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği, Bayram için 100 çocuğa kıyafet dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:23:44 -
Kuşadası Kimsesizler Derneği 100 çocuğu giydirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği, Bayram için 100 çocuğa kıyafet dağıttı.


Kuşadası Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği çalışmalarını sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlarla bugün yüz çocuğa kıyafet dağılımı yapıldı. İkiçeşmelik Mahallesi, Türkmen Mahallesi ve Tepe Mahallesi’nde çocukların yüzlerini güldüren dernek üyeleri yardımlarına devam edeceğini açıkladı. Dernek Başkanı Harun Canbulat “Yapılan yardımlar sonucunda Mahalle muhtarlarıyla görüştük. Yardıma muhtaç çocuklarımızı tespit edip bayramlık hediyeler verdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Çocuklarımızın yüzü güldü” dedi.

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