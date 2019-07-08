0553 313 94 23

Kuşadası Caferli’de Çiçek Şenliğine büyük ilgi

Kuşadası Belediyesi ile Caferli Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
Kuşadası Caferli’de Çiçek Şenliğine büyük ilgi

Kuşadası Belediyesi ile Caferli Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Caferli Çiçek Şenliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Caferli Meydanı’nda düzenlenen şenliğe 10 bini aşkın vatandaş katıldı.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte gerçekleşen halk oyunu gösterileri ve müzik dinletisi katılımcıların beğenisini aldı. Caferli’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Dünya’nın en güzel kenti olan Kuşadası’nın değerli sakinleri, sevgili hemşehrilerim. Evet Dünya’nın en güzel kentinde yaşıyoruz. Deniziyle, güneşiyle, yeşiliyle, gün batımıyla dünyanın en güzel kenti Kuşadası. Caferli’de bu güzel kentin en özel mevkilerinden biri. Böyle güzel bir yerde, böyle özel bir şenlikte sizlerle olmak benim için çok değerli. Geçtiğimiz ay Kirazlı mahallemizde benzer bir organizasyon yapmıştık. Caferli Çiçek Şenliği bu konseptte gerçekleştirdiğimiz ikinci şenliğimiz oldu. Önümüzdeki süreçte, benzer şenlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak kültür- sanat faaliyetlerini oldukça önemsiyoruz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle kültür ve sanata nasıl önem verdiğimizi göreceksiniz. Buradan bir şeyin müjdesini vermek istemiyorum. Kuşadası’na kültür-sanat alanında büyük bir yatırım yapmak için kolları sıvadık. Bir Belediye Konservatuvarı açmayı programımıza aldık. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırıp konservatuvarımızı en yakın zamanda faaliyete sokmak istiyoruz. Bizim amacımız, Kuşadası’nı dünyada festivalleriyle, çalıştaylarıyla, sempozyumlarıyla, müzeleriyle anılır bir kent haline getirmek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:22
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi
    1. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    2. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    3. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    4. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    5. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    6. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    7. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    8. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    9. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    10. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    11. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    12. Arılar onu sokmuyor
    13. Altın fiyatları
    14. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    15. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    16. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    17. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    18. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    19. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    20. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    21. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    22. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    23. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    24. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    25. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    26. Midyat’ta uyuşturucu madde ele..
    27. Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda..
    28. Marmaris Kent Konseyi’nin yeni..
    29. Atık toplayıcıların depoları tahliye..
    30. Çin'den dünyaya "ortak uluslararası..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor