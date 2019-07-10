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Kuşadası Belediyesi’nden Atatürk imzalı peyzaj çalışması

Kuşadası Belediyesi Camikebir Mahallesi Emek Sokak’ta bulunan Sait Gürpınar parkı içerisine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer aldığı bir peyzaj çalışması uyguladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
Kuşadası Belediyesi’nden Atatürk imzalı peyzaj çalışması

Kuşadası Belediyesi Camikebir Mahallesi Emek Sokak’ta bulunan Sait Gürpınar parkı içerisine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının yer aldığı bir peyzaj çalışması uyguladı. Dekoratif taşlar kullanılarak hazırlanan Kemal Atatürk imzası vatandaşların beğenisini topluyor.


Kuşadası Belediyesi kentin çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında son olarak Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi Emek Sokak’ta bulunan Sait Gürpınar Parkı’nda bir peyzaj çalışması yaptı. Çalışma dahilinde parkın devamında bulunan boş araziye dekoratif taşlar kullanılarak uygulanan Kemal Atatürk imzalı peyzaj çalışması kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü önünde yer alan arazi üzerine uygulanan Kemal Atatürk imzalı peyzaj çalışmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Atatürk imzalı peyzaj çalışmasının gurur verici olduğunu belirten Gürbilek, benzer çalışmaları kentin farklı noktalarında da görmek istediklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
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