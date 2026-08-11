Kuşadası Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme! Tutuklandılar

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi’ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15’i yakalanmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Gözaltına alınan toplam 17 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 14 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan rüşvet vermek, Tekniker Atıl Ulaş Bengi rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Eviz Yapı sahibi Şakir Eviz rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, inşaat firması sahibi Yusuf Yazıcı rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Kuşadası Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyesi Ali Kotan rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, mimar Cumhur Ulusoy rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Harita Mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, Muhasebeci Ertan Sözmener rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, belediye personeli Ercüment Duman rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, TNR Otel’in sahibi Hakan Tanır rüşvet vermek, Kartem Yapının sahibi Emrah Temel rüşvet vermek, inşaat firması sahibi Resul Mert Çiftçi rüşvet vermek, inşaat firması sahibi Oğuz Ali Helvacı rüşvet vermek suçlarından tutuklandı.