0553 313 94 23

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran “Güvercin Masa”vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:05
Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa 24 saat hizmet vermeye başladı

Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran “Güvercin Masa”vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya başladı. Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, dükkanlarında ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa sosyal belediyecilik alanında hizmet kalitesini artırıyor.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa’nın koordinasyon birimi olarak belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunun altını çizdi. Başkan Ömer Günel, “Güvercin Masa vatandaşlardan ( hangi kanaldan almış olursa olsun ) almış olduğu talepleri; belediyemizinilgili müdürlüklerine ileten birim olarak görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talebi oluşturur oluşturmaz ilgili müdürlüğe havalesini sağlayarak, 48 saat içerisinde başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıyor. Güvercin Masa, sadece çağrı merkezi olarak değil aynı zamanda Gezici Ekip ve Koordinasyon merkezi olarak da kentimizin tamamında mobil ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın taleplerini topluyor. Vatandaşların taleplerinin gerçekleşmesi durumunda tekrar telefon aracılığı ile geri dönüş sağlayıp bilgilendirme yapıyor.


Güvercin Masa’nın Kuşadası Belediyesi’nin twitter, instagram, facebook hesapları ile web sitesi üzerinden oluşturulan taleplerin takibini yaptığını da ifade eden Başkan Ömer Günel “Güvercin Masa bizim belediyecilik anlayışımızda çok önemli bir yere sahip. Vatandaşlarımız ile belediye arasında direkt iletişim merkezi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazı” dedi.


-Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa


Güvercin Masa, Başvuru Masası, 7 /24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezi birimlerinden oluşur.Başvuru Masası, dilekçelerin kaydının yapıldığı başvuru kanalıdır.


7/24 Çağrı Merkezi, 0256 460 4 040 numaralı telefon aracılığı ile taleplerin 7/24 iletilebildiği birindir. Gezici Ekip ise mahallelerde, sokaklarda ve hanelerde talep alan birimdir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki dolandırıcı tutuklandı
    1. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    2. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    3. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    4. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    5. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    6. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    7. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    8. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    9. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    10. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    11. İBB'de işten çıkarmalar
    12. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    13. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    14. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    15. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    16. Virajı alamayan otomobil takla attı
    17. Google özgün haberleri ön plana..
    18. Huzurevinde kermes coşkusu
    19. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    20. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    21. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    22. "Hurda araç teşviğindeki ÖTV..
    23. Diyarbakır’da HDP’li başkan gözaltına..
    24. Davutoğlu'nun istifası sonrası AK..
    25. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör..
    26. Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü
    27. Van SDİ’den Diyarbakırlı annelere..
    28. Yunanistan'da yangın can aldı!
    29. Kuşadası motosiklet karnavalı başladı
    30. Köşk Belediye Doğanspor’dan Kaymakam..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!