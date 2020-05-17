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Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:17:49 -
Kuşadası açıklarında görülen yunuslar renkli görüntü oluşturdu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su yüzeyine çıkan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi açıklarında yunuslar görüldü.

Arkadaşıyla kullandığı jet ski ile bölgeden geçen Fatih Özdemir, yunusların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

Yaklaşık 1 dakika su yüzeyinde kalan 7 yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Özdemir, gazetecilere açıklamasında, yunusları gördüğü an çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi.

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