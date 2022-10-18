Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.