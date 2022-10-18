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Gündem Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:24:00 -
Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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