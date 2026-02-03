  • İSTANBUL
Kuş yuvasını parçaladılar: Çocuklara ev hapsi
Gündem

Kuş yuvasını parçaladılar: Çocuklara ev hapsi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuş yuvasını parçaladılar: Çocuklara ev hapsi

Çukurova’daki Dinozor Park’ta dört çocuk, üstünde kuş bulunan ahşap yuvayı sallayıp düşürdü ve kırdı; kuşlar uçarken, çocuklar yuvayı tekmeleyerek zarar verdi. Polis ekipleri çocukları tespit edip ev hapsine gönderdi.

1 Şubat'ta Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki Dinozor Park’ta 4 çocuk, üstünde ahşaptan yapılma kuş yuvası bulunan direği salladı.

Çocuklar yuvayı düşürüp kırarken, içindeki kuşlar ise uçtu. Çocuklar daha sonra yerdeki ahşap yuvayı tekmeleyip zarar verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri, çocukların A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etti.

4 çocuk, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, ev hapsi cezasına çarptırıldı.

