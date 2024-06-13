Kuş kafalı Sözcü! Ayın yarısı tatil olunca üretim azalmaz mı?

AK Parti iktidarını hedef almak için her türlü hile yoluna başlayan Sözcü gazetesi, bu sefer de TÜİK verilerine dayandırdığı haberinde Nisan ayında tavuk eti ve yumurta üretiminin Mart ayına göre gerilediğini yazdı.

Gazete haberinde, "TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında azalırken tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 4,6 azaldı." ifadelerini kullandı.

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30 günlük Nisan ayında 2024 yılı için Ramazan Bayramı, 23 Nisan ve hafta sonlarından oluşan 14 gün resmi tatil yapıldı. Ayın neredeyse yarısının izinli olması göz önünde bulundurulduğunda Mart ayına göre üretimin arttığı sonucuna bile ulaşılabilecekken, Sözcü'nün çarpıtması tepki çekti.