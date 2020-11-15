Kuruyemişçiye güvercin baskını
Açlık sonrası ne yapacağını bilemeyen güvercinler soluğu kuruyemişçide aldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.
Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.
Dükkandaki paketli ürünlerin ve tavanda asılı levhaların üzerine konan güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.
Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.