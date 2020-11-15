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Yerel Kuruyemişçiye güvercin baskını
Yerel

Kuruyemişçiye güvercin baskını

Açlık sonrası ne yapacağını bilemeyen güvercinler soluğu kuruyemişçide aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:22:00 -
Kuruyemişçiye güvercin baskını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.

Dükkandaki paketli ürünlerin ve tavanda asılı levhaların üzerine konan güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.

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Yorumlar

bilal

özellikle soğuk havalarda pencere önlerine buğday dökmeyi unutmayalım.
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