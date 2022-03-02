Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat! Kuruyemiş nasıl tüketilir?

Diyetisyen Hülya Çağatay kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat

Kuruyemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fındık, fıstık, ceviz, kaju, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır. Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir.

Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır. Besin İçerikleri Proteinden zengindirler Doymamış yağ asidi içerirler Vitamin ve minerallerden zengindirler Lif içerikleri yüksektir

Antioksidandan zengindirler

Kuruyemişin sağlık üzerine etkileri Yapılan çalışmalarda düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp koruyucu etkisi, kilo alıp verme metabolizmasında olumlu etkileri ve kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kuruyemiş tüketiminin kan lipitleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve kolesterolün azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda iyi kolesterolü yükselttiği için kardiyovasküler hastalıkları azaltığı kanıtlanmıştır. Kan şekerini düzeltmesiyle diyabet riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kuruyemiş nasıl tüketilir?

Kavrulma işlemi yağ yakımında etkili olan lipaz enziminin de inaktivasyonuna neden olarak kuru yemişlerin yağ yakıcı etkisinden faydalanmayı da engellemektedir.

Kavurma işleminin kuru yemişlerde yol açtığı tüm bu olumsuz etkiler göz önüne alındığında doğal bir besin olarak kuru yemiş tüketilmek isteniyor ise kesinlikle çiğ olarak tüketilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.