  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat! Kuruyemiş nasıl tüketilir?
Kadın - Aile

Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat! Kuruyemiş nasıl tüketilir?

Kuruyemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fındık, fıstık, ceviz, kaju, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır. Diyetisyen Hülya Çağatay kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 23:13:00 - 2022-03-02 23:18:34
Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat! Kuruyemiş nasıl tüketilir?

Diyetisyen Hülya Çağatay kuruyemiş tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. 

Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat

Kuruyemişler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fındık, fıstık, ceviz, kaju, badem, leblebi gibi bilinen birçok çeşidi bulunmaktadır. Sağlığımız için tedavi edici özelliklerinden dolayı yeterli miktarlarda tüketimi önerilmektedir.

Fakat tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Fazla miktarlarının yüksek kalorili olduğu unutulmamalıdır. Besin İçerikleri Proteinden zengindirler Doymamış yağ asidi içerirler Vitamin ve minerallerden zengindirler Lif içerikleri yüksektir

Antioksidandan zengindirler

Kuruyemişin sağlık üzerine etkileri Yapılan çalışmalarda düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp koruyucu etkisi, kilo alıp verme metabolizmasında olumlu etkileri ve kansere karşı koruyucu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kuruyemiş tüketiminin kan lipitleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve kolesterolün azaltılmasında etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda iyi kolesterolü yükselttiği için kardiyovasküler hastalıkları azaltığı kanıtlanmıştır. Kan şekerini düzeltmesiyle diyabet riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kuruyemiş nasıl tüketilir?

Kavrulma işlemi yağ yakımında etkili olan lipaz enziminin de inaktivasyonuna neden olarak kuru yemişlerin yağ yakıcı etkisinden faydalanmayı da engellemektedir.

Kavurma işleminin kuru yemişlerde yol açtığı tüm bu olumsuz etkiler göz önüne alındığında doğal bir besin olarak kuru yemiş tüketilmek isteniyor ise kesinlikle çiğ olarak tüketilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

 

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Yemek yedikten sonra ağrınız oluyorsa…
Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Yemek yedikten sonra ağrınız oluyorsa…

Sağlık

Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? Yemek yedikten sonra ağrınız oluyorsa…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay