Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü kaldı Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Gölü, Tecer Dağı’ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile kurudu.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Gölü, Tecer Dağı’ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile kurudu.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan yer alan Tecer Gölü, Tecer Dağı’ndan gelen su kaynaklarının kesilmesi ile tamamen kurudu. Gölün kuruması ile geride suda çözülen tuz tortuları kaldı. Tuz tortuları gölün zemininde görülmeye değer beyaz bir örtü oluşturdu. Ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler kuruyan göle gidip fotoğraf çektiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.