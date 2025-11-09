Kurutulmuş meyveler sağlıklı sanıyorduk ama gizli tehlike...

Kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi kurutulmuş meyveler sağlıklı görünse de, üretim aşamasında kullanılan kimyasallar ciddi risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu meyvelerin tüketilmeden mutlaka doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kurutulmuş meyveler, enerji ve lif açısından zengin olsalar da, üretim sürecinde uygulanan kimyasal işlemler nedeniyle her zaman masum değil.

Özellikle kayısı, incir, üzüm, hurma ve elma gibi meyveler; kükürt dioksit, gliserin veya kostik soda gibi maddelerle işleniyor. Bu maddeler meyvelerin uzun süre dayanmasını sağlarken, fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlar ve solunum rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Kurutulmuş meyveler, raf ömrünü uzatmak ve görünümünü korumak amacıyla kimyasal işlemden geçiriliyor.

En yaygın kullanılan madde kükürt dioksit (E220). Bu madde küf oluşumunu engellerken, meyvelerin doğal rengini de koruyor. Örneğin doğal kurutulan kayısı kahverengiye dönerken, kimyasal işlem görmüş kayısılar turuncu rengini uzun süre koruyor.

Bazı üreticiler ayrıca gliserin ve sodyum hidroksit (kostik soda) kullanarak meyveleri daha parlak hale getiriyor. Ancak bu işlemler ticari kazanç sağlasa da, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

KURU MEYVELER NASIL TEMİZLENİR?

Kuru meyveleri tüketmeden önce kimyasal kalıntılardan arındırmak için şu adımlar öneriliyor:

Soğuk su banyosu: Kuru meyveleri 10–15 dakika soğuk suda bekletin, ardından bol suyla durulayın.

Kaynar su yöntemi: Durulama sonrası üzerine kaynar su dökün; kimyasal kalıntılar çözülür.

Ilık suda bekletme: 25°C sıcaklıkta, 30 dakika bekletmek özellikle incir ve hurma gibi meyvelerde etkili olur.

Doğal temizleyici ekleyin: Suyun içine bir çay kaşığı karbonat veya bir yemek kaşığı elma sirkesi eklemek temizlik etkisini artırır.

TAZELİĞİ KORUMANIN EN DOĞAL YOLU

Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem, meyveleri evde doğal yollarla kurutmak.

Güneşte veya düşük ısılı fırında kurutulan meyveler kimyasal madde içermez ve besin değerini korur.

Kuru meyveler kilo ile alınırken saklama koşulları da önemlidir. Ürünler, nemsiz ve serin ortamda, cam kavanoz ya da bez torba içinde saklanmalıdır.