Kurutulmuş: Cezaevleri dolu diye af çıkarılmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları:

Önce frene basılması önemliydi. Bu açıklanan Enflasyonla mücadele planı çok kısa sürede başarıya ulaşacak ve vatandaşa yansıyacaktır.

Cumhur İttifakı’nın ruhunun korunması çok önemli. Şimdi sırada yerel seçimlerde ittifak var. Bir koltuğa 2 aday öneremeyeceğimize göre bu ittifakın yolları aranıyor. Kendi tabanlarımızı koruyacağız. İlk toplantıda niyet ve ana çerçeve çizildi.

KAYYUM ATANMASI

Kayyum aslında belediye başkan vekilliğidir. Bunlar durup dururken atanmadı. Hiç bir hükümet seçilmiş bir yere vekil atamak istemez. Ama HDP'li belediyeler kaynakları dağa aktarmak gibi bir aymazlığın içine düştü. Dolaysıyla bu kadar il ve ilçeye durduk yere kayyum atanmamıştır.

Seçilen belediye başkanlarının hiçbiri hizmet yapmamıştı. Vekil olarak atananlar çok güzel hizmetler yaptılar. Şimdi artık bu seçimde HDP'li adayların tavrı çok önemli olacak. Terörle aralarına hizmet koyacaklar. Dağa bağlı olmadıklarını gösterecekler. Bundan sonrası HDP'nin tavrına bağlı. Terörle bağ kuranlara hiçbir devlet müsaade etmeyecektir.

AF TARTIŞMASI

Afla ilgili olarak sayın cumhurbaşkanımız ana çerçeveyi ortaya koydu. Af meselesi ilk kez konuşulmuyor. Daha öncede konuşuldu tartışıldı. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun 'evet' diyeceği bir boyuta ulaşması önemli.

Detaylı şekilde çalışılması gerekir. Hiçbir devletin bireylere karşı işlenmiş suçları affetme yetkisi yoktur. Devlete karşı işlenmiş suçlar konusunda devlet isterse bunu ortaya koyabilir. MHP’nin somut bir teklifi var. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Adalet Bakanı bir başka çalışma yapabilir. Cezaevleri dolu diye af çıkarılmaz. Af ayaküstü konuşulmaz.

Af, sadece AK Parti ve MHP'nin konuşarak çözeceği bir mesele değildir. Diğer partilerin tavırları da önemli.

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Biz kesinleşmiş bilgilere göre söz söyleriz. Suudi Arabistan yetkililerinin işbirliği yapması önemli. MİT, emniyet her türlü detayı tekrar gözden geçiriyor. Bir sürü ihtimal var. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Vahim ve son derece ürkütücü bir durumdur. Burada Türkiye’nin hiçbir kabahati yok. Sorumluluk tamamıyla Suudi Arabistan makamlarına aittir. Bunlar eski soğuk savaş dönemlerine ait olan meselelerdi. Bunları insanlığın artık geride bırakması gerekir. Ümit ediyoruz ki hepimizin yüzünü güldürecek sonuç alırız.