Kurutmalık domateste hasat devam ediyor

Malatya’da son yıllarda ihracatı ile dikkat çeken kuru domateste hasat devam ediyor. Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde hasadı süren kurutmalık domatesler bir çok ülkeye ihraç edilirken, çok sayıda vatandaşa ise ekmek kapısı oluyor.

Kentte yaklaşık 15 yıldır kurutmalık domates üretimi yaptıklarını belirten Yusuf Boyraz, "Bu seneki ekim alanımız 600-650 dönüm civarında. Diğer çiftçilerimizle beraber bin dönüm. Üründen memnunuz ama hava şartlarından dolayı geç kaldık hasat için. Günlük yaklaşık 200 kişi çalıştırıyoruz. İleride bütün Kuluncak bölgesini bu işe alıştırmayı düşünüyoruz. Hemşerilerimizi domates yetiştiriciliği için teşvik ediyoruz. Güzel bir ürün inşallah da böyle de devam eder" dedi.

Kaynarca Mahalle Muhtarı Tahsin Boyraz ise "Mahallemizde 15 yıldır domates ekimi yapılıyor. Sektör olarak bu işin lokomotifliğini yapan arkadaşlarımız var. Onların peşinden de herkes kendi bütçesine göre ekim yapıyor. Bu sene yağıştan dolayı kurutma geç kaldı. Buna rağmen de kurutmaya yapabiliyoruz. Mahallemizde şu anda yaklaşık 400 işçi çalışıyor. 400 kişiyi istihdam ediyoruz. 200 kişiyi tek başına istihdam eden arkadaşımız da var. 20-30 kişilik grupları istihdam eden de var. Bu şekilde ekim yapmaya devam ediyoruz. Seneye inşallah bunu daha da artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.