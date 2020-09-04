  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kurutmalık domateslerle dev Elazığ haritası üzerine ay yıldız figürü yaptılar
Aktüel

Kurutmalık domateslerle dev Elazığ haritası üzerine ay yıldız figürü yaptılar

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:46:08 -
Kurutmalık domateslerle dev Elazığ haritası üzerine ay yıldız figürü yaptılar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da mevsimlik kadın işçiler, kesip kurutmaya bıraktıkları domateslerden yaptıkları dev Elazığ haritası üzerine ay yıldız figürü oluşturdu.

Kentten yurt dışına ihraç edilen kurutmalık domatese dikkate çekmek amacıyla Beşik köyünde gerçekleştirilen Tarla Günü etkinliğinde kurutulmuş domateslerden Elazığ haritası üzerine yapılan ay yıldız figürü ilgi gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın tarım ve hayvancılık üretimi ile hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Kentin kayısı başta olmak üzere üzüm, badem, kiraz, çilek gibi ürünlerin yanı sıra sebze ve meyve üretimi ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Karahan, son yıllarda kurutmalık domates üretiminde artış olduğunu anlattı.

Kurutmalık domates üretimine dikkati çekmek için düzenledikleri etkinlik kapsamında kadın işçilerin büyük bir emekle hasat edip kurutmaya bıraktıkları domateslerden dev Elazığ haritası üzerine ay yıldız figürü yaptıklarını aktaran Karahan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2-3 yıldır tarım ve orman teşkilatımızın öncülüğünde Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve diğer kurumların desteğiyle ilimizden dünyanın birçok ülkesine gönderilen kurutmalık domatesin üretimi hız kesmeden devam ediyor. Bizler de müdürlük olarak bu üretimin daha da artırılması ve özellikle işleme, paketleme ve albenisi yüksek olan ambalajlar içerisinde pazara sunulması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu noktada hem Bakanlığımıza hem de Erzurum Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi'ne bununla ilgili projelerimizi sunduk ve bunun takipçisi olacağız."

- "Ürünlerimizi kurutup ihracatını yapacağız"

Beşik köyünde kurutulmuş domates üretimi yapan üretici Üzeyir Yıldız da kentin toprak yapısı, iklimi ve güneşlenme süresi ile kurutmalık domates üretimi açısından uygun bir ekolojiye sahip olduğunu bildirdi.

Yıldız, "Son üç yıldır kurutmalık domates üretimi yapıyorum. Hasat dönemindeyiz. Hasadın ardından ürünlerimizi kurutup ihracatını yapacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!
Gündem

Ahlaksızlığın en büyük kalesi iflas etti!

‘Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, birçok ülkede binlerce can alırken, birçok ülkede ekonomik yıkımları da beraberinde getirdi. Avrupa’da i..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı