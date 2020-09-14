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Ekonomi Kurutmalık domates çiftçiye gelir, işçiye istidam oldu
Ekonomi

Kurutmalık domates çiftçiye gelir, işçiye istidam oldu

Malatya'da, kurutmalık domates üreten iki kardeş hem tarım işçilerine istihdam sağlıyor hem de ekonomik kazancını çeşitlendiriyor - Üretici Vahdettin Boyraz: - "Bu işe 3 yıl önce 30 dönümle başladık, bu yıl 100 dönümlük alana domates fidesi ektik" - Üretici Yusuf Boyraz: - "İklim şartları elverişli olursa 55 gün kurutmalık üretim yapıyoruz, günlük 100 kişiye iş imkanı sağlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:58:49 -
Kurutmalık domates çiftçiye gelir, işçiye istidam oldu

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kayısı üretiminde adından söz ettiren Malatya'da Vahdettin ve Yusuf Boyraz kardeşler, 3 yıl önce başladıkları organik kurutmalık domates üretimiyle hem tarım işçilerine istihdam sağladı hem de kentteki diğer çiftçilere örnek oldu.

Darende ilçesinde kuru kayısı üretimi ve ticareti yapan Vahdettin ve Yusuf Boyraz kardeşler, kayısı ardından hasat edebilecekleri bir tarım ürünü yetiştirmeye arayışına girdi.

Yaklaşık 3 yıl önce kurutmalık domatesle ilgili bir haberi izlemelerinin ardından "Bu işi biz de yapabiliriz." diyerek işe koyulan Boyraz kardeşler, kurutmalık domates üretmeye karar verdi.

Anlaşmalı organik tarım yapmak amacıyla İzmir'de bir firmayla görüşerek geçen yıl Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarla kiralayarak kurutmalık domates yetiştirmeye başlayan kardeşler, bu yıl ise Akçadağ ilçesinde kurutmalık domates üretiyor.

Üretici Vahdettin Boyraz, AA muhabirine, kurutmalık domates üretiminde İzmir'in önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

İlk yıl kurutmalık domates işinden elde ettikleri geliri görünce üretime devam ettirdiklerini aktaran Boyraz, her geçen yıl kurutmalık domates ekim alanlarını genişlettiklerini ifade etti.

Kentin ikliminin domates üretimine uygun olduğunu ve kendilerinin de kayısı hasadından sonra üretime devam etmek için kurutmalık domates yetiştirdiğini anlatan Boyraz, "Kayısı hasadının ardından kurutmalık domates hasadına başlıyoruz. Kurutmalık domatesi alternatif ürün olarak değerlendirdik. Bu işe 3 yıl önce 30 dönümle başladık, bu yıl 100 dönümlük alana domates fidesi ektik." dedi.

- "Fazla tercih gören bir ürün"

Vahdettin Boyraz, kurutmalık domates ile kayısı hasadının farklı dönemlerde olduğunu, kurutmalık sebze üretimiyle kentte tarımsal istihdamın arttırılabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kayısı hasadı bittikten sonra kurutmalık domates hasadı başlıyor. Tarımda çalışan işçilerimizin boşluk dönemlerine geliyor. Kurutmalık domatesle işçilere de alternatif iş imkanı sunuyoruz. Domatesler 4-6 günde kuruyor. Kurutmalık satışında sorun yaşamıyoruz. Bu bölgeler bakir olduğu için organik tarım yapıyoruz. Organik kurutmalık daha değerli ve fazla tercih gören bir ürün."

- "Günlük 100 kişiye iş imkanı sağlıyoruz"

Yusuf Boyraz da kayısı üretimi ve ticaretiyle yaklaşık 20 yıldır uğraştıklarını dile getirerek, son 3 yıldır da kurutmalık domates üretimine girdiklerini söyledi.

Ürettikleri kurutmalık domateslerin kalitesinden memnun olduklarını bildiren Boyraz, şunları kaydetti:

"Kurutmalık domates 1400-1500 rakımlarında güzel oluyor. Renk olarak İzmir'deki kurutmalıklardan daha kırmızı çıkıyor, kalite bazında bence İzmir'den üstün. Biz dönümde yaklaşık 9-10 ton verim alıyoruz. Kurutmalık yaptığımızda domatesin kilogramda 13-15'te biri kalıyor. Tarım işçisi olarak genelde kentteki işçileri çalıştırıyoruz, bazen il dışından gelen işçiler de oluyor. İklim şartları elverişli olursa 55 gün kurutmalık üretim yapıyoruz, günlük 100 kişiye iş imkanı sağlıyoruz."

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