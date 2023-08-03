Kurumsal yatırımcılar o borsadan kaçıyor!

Küresel piyasalardaki yüksek volatilite ve nakit hesaplarının son yılların en yüksek getirilerini kurumsal yatırımcıların hisse senetleri gibi riskli varlıklar yerine sabit getirili varlıklara yönelmesine sebep oldu. Financial Times’ın haberine göre söz konusu tablo yeni para bulmakta zorlanan dev aktif fon yöneticilerini vuruyor.

Borsagundemcom’un derlediği bilgilere göre emeklilik fonları ve vakıflar gibi milyarlarca dolarlık sermayeyi kontrol eden büyük kurumsal yatırımcılar piyasalar üzerinde oldukça dönüştürücü bir etkiye sahip. FT haberine göre Investment Company Institute’ün son raporunda 3,5 trilyon dolarlık kurumsal yatırımcı parasının para piyasası hesaplarında bulunduğu belirtildi. Raporda bu yıl borsalar yükselişe geçerken dahi söz konusu paranın istikrarlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekildi.

Haberde 1,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten T Rowe Price’ın CEO’su Rob Sharps, “Olağanüstü miktarda para yatırım sahasının dışından tutuluyor” açıklamasında bulundu. ABD merkezli servet yöneticisi son çeyrekte 20 milyar dolarlık fon çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Firma 2025 yılına kadar fon akışlarının tekrar pozitife dönmesini beklemiyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla geçen yılın mart ayından bu yana devam ettirdiği agresif faiz artışları nakit hesaplarındaki getirileri destekledi. Crane Data verilerine göre en büyük para piyasası fonlarında getiriler ortalama %5’in üzerine çıktı ve bu artış devam ediyor.

Sharps, “Para piyasası fonlarından 15 yıldır elde etmediğiniz getiriyi sağlıyorsunuz. Ekonomide önemli bir yavaşlama veya bir resesyon çağrısı yapan birçok insan var. Bu da kredi ve hisse senetleri için daha engebeli koşullar yaratıyor. Şu anda muhtemelen en kötü süreci yaşıyoruz. Yatırımcılar FED’in aradan çıkmasını bekliyor” dedi.

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Analistlerse yatırımcıların geri dönmeye başladığına dair bazı işaretler olduğunu söylüyor. Goldman Sachs Analisti Alex Blostein, “Biraz daha fazla vade riski almaya karar veren yatırımcılar için sabit getirili yatırımlar bir sonraki duraktır. Ve bunu şu anda halihazırda görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte Goldman analisti sabit getirili varlıklara yapılan bu akışların çoğunun pasif fon yöneticilerine ve ETF’lere gitmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor

1,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten Franklin Templeton’ın CEO’su Jenny Johnson da kurumsal yatırımcıların tereddüdünden dolayı hasar gören isimlerden biri. Johnson, “Bakın, oldukça iyi ödeme alabiliyor ve kısa vadeli para piyasası fonlarında paranızı park edebiliyorsunuz” diyor.

Sabit gelir konusunda uzmanlaşmış bir fon yönetimi firması olan Franklin, nakitten daha yüksek getirili ürünlere geçen müşterilerin ilgisinde bir artış görmeye başladı. Ancak firma analistlerine göre ek faiz artışları durumunda ilerlemenin yavaşlaması da muhtemel.

Johnson “Kurumsal müşterilerimizin çekirdek sabit getiri varlıklarından çıkmaya başladığını daha yeni görmüştük” diyor. Ancak FED Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta yeni faiz artışları görülebileceğine dair açıklaması bu değişimi yavaşlatmış. CEO, “Herkes zirveye ulaşılıncaya kadar bekleyecektir. Zira aksi takdirde bu bir risktir” ifadelerine yer verdi.

Geçen yılın yüksek volatiliteli borsa hareketleri Vanguard ve BlackRock gibi düşük maliyetli pasif endeks fonu yöneticilerine karşı son on yıldır rekabet avantajını kaybeden aktif fon yöneticilerine avantaj sağlaması gerekirdi. Ancak aktif fon yöneticilerine beklenen geri dönüş gelmedi.

Yüksek faiz oranları piyasalarda hisse senetlerinin alternatifi olmadığı fikrini sildikçe para piyasası fonları yatırımcılar için sadece uygulanabilir değil aynı zamanda cazip bir seçenek haline geldi. Ancak Sharps hisse senetlerine olan güvenini kaybetmiyor:

“Bu tamamen an meselesi. Bir süre daha devam edebilir ancak sonsuza dek sürmeyecek. Sonuçta insanların zaman içerisinde para piyasası fonlarından elde edebileceğinden daha yüksek getiriler aramaları gerekecek.”