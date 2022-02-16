‘Kurumlar Vergi Dairesi Modeli’ uygulanmaya başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), büyük mükelleflerin iş ile işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandıracak ‘Kurumlar Vergi Dairesi Modeli’ni Ankara’da hayata geçirdi.
Bu modelin diğer illere de yayılacağı öngörülüyor. Başkentin büyük ve kurumsal mükelleflerine hizmet vermek üzere kurulan ‘Ankara Kurumlar Vergi Dairesi’ bu yıl faaliyete başladı. Yeni vergi dairesinin mükellefleri aktif, sermaye ve satış tutarları dikkate alınarak seçildi. Mükelleflere bankalarda hizmet veren kurumsal müşteri temsilcileri gibi sektörlerinde uzmanlaşmış personel birebir iletişim kurarak hizmet sağlıyor.