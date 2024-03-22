  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlar düne kadar ortaktı! Rezil iddialarla birbirlerine düştüler

Kandil'in ittifak ortağı CHP bu kez de Jandarma'ya dil uzattı! Özgür Özel'den skandal sözler

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Mansur'un ipliğini pazara çıkaran video! İYİ Partili isim ifşa etti

Kemalistler neredesiniz? DEM'li ortaklarınız bu sefer de Diyarbakır'da sahneye çıktı!

Hakan Bayrakçı'nın analizi! 'Yeniden Refah CHP-DEM ittifakına çalışıyor'

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!

Yeniden Refah, Milli Görüş karşıtı eski AK Partili ismi aday gösterdi: İzahı var mı?

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

İran Türkiye konusunda çok büyük bir hata yaptı! Geri dönülemez bir yola girdiler
Siyaset Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'
Siyaset

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Yeniakit Publisher
2024-03-22 10:09:00 -
Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini söyleyen Murat Kurum, "İsmini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var" ifadelerini kullandı.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini söyleyen Murat Kurum, "İsmini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var" ifadelerini kullandı.

İstanbul için çalışmalarını son sürat sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Kurum son olarak, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu.

Murat Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi.

Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Kurum, geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği Adalar'ı bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.

"BUGÜNÜ HİÇ UNUTMAYIN..."

Bugünün 21 Mart Bahar Bayramı olduğunu, bir bahar havasıyla Adalar'a geldiklerini belirten Kurum, "Bugünü hiç unutmayın. Bugün 31 Mart'ta Adalar'ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak bugünü not alın. 31 Mart akşamı burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Adalar'ın her yerinde hissedeceksiniz." diye konuştu.

Murat Kurum daha sonra, 31 Mart'ın iki zihniyet arasında geçeceğini, bir tarafta "eser" diyenlerin, diğer tarafta verdiği sözleri hatırlamayanların olduğunu anlattı.

"KENDİLERİNE YAKIN GAZETECİ 'SEN BİR İL BINASINI ALMAYI BECEREMİYORSUN, BU DEVLETİ NASIL YÖNETECEKSİN?' DIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlamadığını dile getiren Kurum, "Biri çıkıp bizim ev kadınlarımızı maalesef ayrıştırıyor. Eş genel başkanları, bizim bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızın vatan sevgisini soruyor. Bu zihniyet bu memlekete bugüne kadar hiçbir şey katmadı, bundan sonra da katmayacak." şeklinde konuştu.

"NEREDE MURAT İSMİNİ DUYSA ŞAŞIRIYOR, KORKUYOR, UYKUSUZ GECELERİ VAR: DAHA ÇOK DUYACAK"

Mevcut İBB yönetiminin yatırım derdi olmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak."

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Gündem

Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi
Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

Gündem

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti
Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

Siyaset

Doğan Aydal'ı yerinde tutan Refah Partisi Murat Kurum'u destekleyen Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23