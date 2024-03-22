Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini söyleyen Murat Kurum, "İsmini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var" ifadelerini kullandı.

İstanbul için çalışmalarını son sürat sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Kurum son olarak, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu.

Murat Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi.

Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

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AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Kurum, geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği Adalar'ı bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.

"BUGÜNÜ HİÇ UNUTMAYIN..."

Bugünün 21 Mart Bahar Bayramı olduğunu, bir bahar havasıyla Adalar'a geldiklerini belirten Kurum, "Bugünü hiç unutmayın. Bugün 31 Mart'ta Adalar'ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak bugünü not alın. 31 Mart akşamı burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Adalar'ın her yerinde hissedeceksiniz." diye konuştu.

Murat Kurum daha sonra, 31 Mart'ın iki zihniyet arasında geçeceğini, bir tarafta "eser" diyenlerin, diğer tarafta verdiği sözleri hatırlamayanların olduğunu anlattı.

"KENDİLERİNE YAKIN GAZETECİ 'SEN BİR İL BINASINI ALMAYI BECEREMİYORSUN, BU DEVLETİ NASIL YÖNETECEKSİN?' DIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlamadığını dile getiren Kurum, "Biri çıkıp bizim ev kadınlarımızı maalesef ayrıştırıyor. Eş genel başkanları, bizim bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızın vatan sevgisini soruyor. Bu zihniyet bu memlekete bugüne kadar hiçbir şey katmadı, bundan sonra da katmayacak." şeklinde konuştu.

"NEREDE MURAT İSMİNİ DUYSA ŞAŞIRIYOR, KORKUYOR, UYKUSUZ GECELERİ VAR: DAHA ÇOK DUYACAK"

Mevcut İBB yönetiminin yatırım derdi olmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak."