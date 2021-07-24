Kurum, “İklim Dirençli Şehirler” için bütünleşik stratejilere vurgu yaptı

“Şehirler ve İklim Eylemi” başlıklı oturumda konuşan Kurum, “İklim Dirençli Şehirlerin”, doğal kaynakları etkin kullanan, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi sağlayan, katılımcı politikalar geliştiren ve uygulayan şehirler olduğunu belirterek, bunun için bütünleşik ve uyumlu politika ve stratejilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İyi bir planlamayla iklim değişikliğine uyum kapsamında yapılacak çalışmaların, tüm şehirlerin direncini arttıracağına işaret eden Kurum, “Şehirlerin direncini artırmanın yanında, dayanıklı altyapı uygulamaları, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum için önemli konulardan biridir. Bu anlamda, dayanıklı altyapı yatırımlarının hızlandırılması, kaynakların verimli kullanımı, yerele değer katacak yöntemlerin geliştirilmesi son derece mühimdir” diye konuştu. Kurum, iklim değişikliği ile mücadelede başarılı olmak isteniyorsa, şehirlerin dönüşümünün önceliklerin en başına koyulması gerektiğini kaydetti. Yeşil çatı uygulamaları, kıyı bentleri, verimli sulama sistemleri, erken uyarı sistemleri gibi yerel koşullara uyarlanabilecek pek çok uyum önlemi bulunduğunu aktaran Bakan Kurum, bu konuların, Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları kapsamına alınması ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.