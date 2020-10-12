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Ekonomi Kurum: Hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu
Ekonomi

Kurum: Hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu

Konya’da çeşitli incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:25:00 -
Kurum: Hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yatay şehirleşme ve bu şehirleşmeler arasında ekolojik koridorların önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayan bu ekolojik koridorların bir parçasının da millet bahçeleri olduğunu belirten Kurum, “Şu an 81 ilde devam eden projelerimiz var. Bu projelerimiz içinde bisiklet yollarımız var. Bisiklet yollarıyla alakalı da 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapma hedefimiz var. Bu ekolojik koridorlarının da bir parçası olacak, yeşil yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlarımızı, millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak bu proje bizim için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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